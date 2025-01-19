محافظ كفرالشيخ يتفقد المركز الدولي للتلقيح الصناعي بـ"سخا"

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، المركز الدولي للتلقيح الصناعي بسخا "المركز الدولي للتدريب على رعاية الحيوان" بشرق مدينة كفرالشيخ، بحضور الدكتور محمد عبدالفتاح أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، والدكتور أحمد شهاب الدين، مدير المركز الدولي للتدريب على رعاية الحيوان بسخا، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، صالات المحاضرات، ومركز التلقيح الصناعي، ومعمل الأبحاث والتجارب، ووحدة خدمات مربي ماشية الألبان، ومعمل التحليل الميكروبي، ومعمل الإخصاب المعملي، ومعمل تحليل الألبان، ومعمل نقل الأجنة، ومعمل الوراثة الجزيئية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن المركز الدولي للتلقيح الصناعي التابع لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، يعد الأول من نوعه في مصر، يضم عدة أنشطة هامة تشمل النشاط البحثي، حيث يتم إجراء أبحاث في مجالات التكنولوجيا الحيوية مثل التلقيح الاصطناعي، نقل الأجنة، الحقن المجهري، والوراثة الجزيئية، كما ينظم المركز دورات تدريبية على مدار العام في هذه المجالات، وخصوصًا التلقيح الاصطناعي، ويستهدف تدريب خريجي كليات الطب البيطري والزراعة (أقسام الإنتاج الحيواني) لتهيئتهم لسوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز خدمات متنوعة من خلال وحدة مربي ماشية الألبان، حيث يُنتج التراكيب الوراثية المتميزة من طلائق المركز، من سلالات الأبقار والجاموس المتميزة في إنتاج الألبان واللحوم، مما يسهم بشكل كبير في التحسين الوراثي للحيوانات لدى المربين من خلال التلقيح الاصطناعي.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المركز يقدم خدمة تحليل الأعلاف، حيث تضم الوحدة معملًا متخصصًا لتحليل الأعلاف سواء كانت حيوانية أو داجنة أو سمكية، كما يقدم خدمة تحليل الألبان، حيث تحتوي الوحدة على معامل متخصصة مثل معمل التحليل الكيميائي للألبان، ومعمل تحليل الخلايا الجسدية، ومعمل البكتريولوجي، بالإضافة إلى ذلك، يقوم المركز بدور إرشادي من خلال الرد على استفسارات المربين وتقديم النصائح الإرشادية لهم.

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