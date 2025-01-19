ضبط 438 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز الفيوم خلال أسبوع.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 12 يناير إلى 18 يناير الجاري.

أوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال الفترة من 12 يناير إلى 18 يناير الجاري من ضبط 22 شيكارة سماد يوريا 46% ونترات نشادر 33,5% زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي طن ومائة كيلو أسمدة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها في الأسواق- ٢٣٩ كرتونة زبدة مجهولة المصدر ومغشوشة - 1500 كجم لحوم مفرومه وحواوشي مجهولة المصدر ومعبأة داخل اجولة بلاستيك-1.5 طن زبدة مجهولة المصدر 1500 كجم زبدة معبأة بداخل اجولة بلاستيكية رديئة الصنع - 1500 كجم لحوم مفرومة وحواوشي مجهولة المصدر ومعبأة داخل اجولة بلاستيك – مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية- 30 كرتونة شيبسي وكارتية متوسط عدد 540 كيسا - ضبط دقيق مستودعات بإجمالي ٤٠ شيكارة زنة الواحدة ٣٠ كيلوجرام - 10 شكائر دقيق بلدى زنه الشكارة الواحد 50 كيلو بإجمالي وزن 500 كجم - تجميع 6 شيكاره دقيق بلدي بإجمالي 300 كجم- 17 كجم لحوم ذبح خارج المجزر الحكومي- كجم دقيق بلدى عدد 7 شكائر دقيق زنة الواحدة 50 كجم وذلك على احد التريسكلات - ١٠٠٠ ألف كيس شيبسي كبير الحجم منتهيه الصلاحية - ٢٠٠ مائتي عبوه سجائر مجهولة المصدر وبدون ملصق بند رول وزاره المالية ( خالصه الضرائب) - 28 كيلو جرام سناكس ومقرمشات مجهولة المصدر -١٠ كجم ذبح خارج السلخانه - تجميع نص طن دقيق مخابز لدي تاجر تمويني - 1/2 طن دقيق بلدى عدد 10 شكائر دقيق بلدى زنة الواحده 50 كجم وذلك على أحد التريسكلات- 101 عبوة منشطات ودهانات جنسيه مجهولة المصدر بداخل مخزن لبيع السلع الغذائيه - 30 علبة سجائر مختلفة الانواع بدون وجود فواتير تدل على مصدرها بداخل محل بقاله- حيازة وعرض للبيع ادوية بشرية في الاماكن الغير مخصصة لتداولها بها - 60 كجم لحمه مفرومة ولحمة رأس فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي أو الحيواني بأحد المطاعم -10 كجم لحمة مفرومة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى أو الحيواني بأحد المطاعم - تجميع أربعه جركن زيت طعام مجهول المصدر بإجمالي ٦٠ك- تجميع عدد 8 شيكارة دقيق بلدي بإجماليي 400كجم مخبز سياحي.



كما تم تحرير عدد 214 محضر للمخابز ما بين تصرف ، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس-، عدم وجود قائمه و عدم نظافة ادوات العجين كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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