دياز ومبابي ورودريجو يقودون ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس

أعلن الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره لاس بالماس، وذلك بعد قليل على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريقه ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز، كيليان مبابي، رودريجو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: لونين، فران جونزاليس، ألابا، أردا جولر، إيندريك، فاييخو، فيرلاند ميندي، جاكوبو، تشيما، لورينزو.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 43 نقطة، بينما يقع فريق لاس بالماس فى المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.

