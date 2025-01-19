انطلاق احتفالية إجازة سعيدة في دمياط الجديدة

أعلن الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، عن تنظيم إحتفالات "إجازة سعيدة.. فى دمياط الجديدة"، بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، تشمل ليالي فنية وأنشطة ثقافية متنوعة على المسرح الرومانى بالحديقة المركزية، وماراثون للجرى، وسباق للدراجات، وكذا البرنامج الإذاعى "الغلط فين" تحت رعاية المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى ضوء التعاون المثمر والبناء والتنسيق الكامل بين جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس أشرف فتحى، ومجلس أمناء المدينة برئاسة الدكتور أسامة حفيلة.

من جانبه أكد المهندس أشرف فتحى رئيس الجهاز، على تقديم كافة سُبل الدعم لكافة الأنشطة الثقافية والإجتماعية والرياضية لجميع فئات الأسرة من سكان المدينة، مشيدا بدور مجلس أمناء المدينة وجمعية المستثمرين بالمدينة، ودعمهم اللامحدود لكافة الأنشطة المختلفة بالمدينة، مؤكدا دعمه الكامل لتنظيم مثل تلك الفاعليات، ضمن المشاركة المجتمعية لسكان مدينة دمياط الجديدة.

وفى سياق متصل وجه رئيس الجهاز، مديري الإدارات المعنيةبالجهاز بضرورة توفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لإستقبال سكان المدينة وروادها خلال إجازة نصف العام الدراسي والمساهمة فى إنجاح تلك الفعاليات.

أضاف رئيس مجلس الأمناء، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برعاية الشباب والإهتمام والعنايةبالصحة العامة، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضى،ونشر الوعي والثقافة الرياضية بين الشباب، وتعزيز قيم التنافس الشريف، وبناء صداقات وعلاقات إجتماعية بين الشباب، ستشمل تلك الفاعليات تنظيم بطولة لكرة القدم الخماسية بين شباب المدينة، على ملعب "أكاديمية كامبوس" بالحى الخامس بالمدينة، تتضمن "ثمانية فرق" بأسبقية التسجيل بالأمانة الفنية للمجلس بمقرالجهاز خلال الفترةمن 16 يناير حتى22 يناير الجارى ،يشترط أن يكون للاعبين الراغبين في المشاركة محل إقامة بمدينة دمياط الجديدة مثبت ببطاقة الرقم القومي، وبحد أقصى "عشرة لاعبين"لكل فريق، ويطبق القانون الدولى للعبة...مضيفا أن المجلس رصد مكافأت وجوائز مادية وعينية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى والمميزين بالبطولة.

وفى السياق ذاته، وضمن فعاليات إحتفالية "إجازة سعيدة فى دمياط الجديدة"، أعلن رئيس مجلس الأمناء عن تنظيم مهرجان "باب رزق " لعرض الأكلات ومهارات الطبخ، وذلك يوم الإثنين الموافق 3 فبراير المقبل بالحديقة المركزية بالمدينة، موضحا أن الإشتراك بالمهرجان مجانا، والتسجيل بالأمانة الفنية للمجلس بمقر الجهاز خلال الفترة من 16 حتى 30 يناير الجارى، وأنه سيتم تكريم المتميزين خلال الحفل الختامي للفاعليات.

وأشار إلى أن تنظيم مثل هذه الفاعليات تُساهم فى توضيح أهمية الدور المجتمعى الذى يقدمه مجلس أمناء المدينة ، وتهدف إلى تحقيق التواصل المباشر مع جميع أبناء المدينة.