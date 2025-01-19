محافظ الشرقية يزور قرية الملاك بأبو حماد ويستجيب لمطلب الأهالي

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية زيارة لقرية الملاك التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد والذي يأتي استجابة لمطلبهم بمعاينة الطريق المؤدي للقرية بطول 6 كم والوقوف على حالته على الطبيعة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تهميده ورفع كفاءته لخدمة أكثر من 70 ألف نسمة من أبناء القرية في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد والمهندس محمد صلاح مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل.

التقى محافظ لشرقية بأهالي القرية واستمع لكافة مطالبهم، مؤكداً أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تألوا جهداً في تحقيق كافة طموحاتهم والقضاء على أي مشكلات يعانون منها قائلاً" نعمل جاهدين لتحقيق رضاكم والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه إليكم".

كلف المحافظ المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل بسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة للبدء فوراً في تمهيد الطريق بطول 6 كم وعرض 6 متر ورفع كفاءته، وسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية قبل شهر مايو القادم.

طالب الأهالي بردم الجنابية على يمين الطريق بطول 430 متر لتوسعة مدخل القرية ليكلف المحافظ مدير هندسة ري الملاك بإعداد تقرير مفصل موضح به الحالة الفنية للمواسير أسفل التغطية قائلاً "إنه في حالة التأكد من الصلاحية الفنية لأعمال التغطية سيتم إتخاذ إجراءات ردم الجنابية وتسوية الطريق وتوسعة مدخل القرية" .

كما كلف المحافظ المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد بإعداد تقرير مفصل موضح به موقف العزب والتجمعات السكنية على يمين الطريق والتابعة للوحدة المحلية بالملاك من الحيز العمراني وذلك لبحث إمكانية إدراج التجمعات غير المدرجة بالحيز العمراني داخل المخطط التفصيلي الجديد وتحقيق الإستفادة لقاطنيها من المشروعات التي تنفذها الدولة.

قدم النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب وأهالي القرية الشكر للمحافظ لزيارته القرية واستجابته لمطلب الأهالي بتمهيد ورفع كفاءة الطريق والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.