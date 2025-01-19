نهضة مصر تطلق "صغار ديزني" لتشجيع القراءة للأطفال تحت سن 3 سنوات

أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن إطلاق سلسلة "صغار ديزني" Disney Baby الجديدة، والتي تستهدف الأطفال في الفئة العمرية من 0 إلى 3 سنوات، إيمانًا منها بأهمية غرس عادة القراءة منذ الصغر.

تتضمن السلسلة ستة إصدارات متنوعة، تشمل حكايات الأميرات مثل سنووايت ورابونزل وبل، بالإضافة إلى قصص مشهورة مثل "قل من فضلك يا ستيتش!" و"اكتشف الفرق" و"101 Dalmatians: Differences".

ولم تقتصر جهود دار نهضة مصر على ذلك فحسب، بل أطلقت أيضًا سبع قصص جديدة في نفس الفئة العمرية، تتناول موضوعات متعددة مثل قصص الحيوانات كالفيل والنحل والهدهد، بالإضافة إلى قصص مستوحاة من التاريخ الإسلامي مثل "ناقة حليمة" و"نطاق أسماء بنت أبي بكر".

وتؤكد دار نهضة مصر على أهمية القراءة المبكرة في تشكيل شخصية الطفل وتنمية قدراته وحصيلته اللغوية، حيث إن قراءة القصص للأطفال تعزز من تعلمهم للغة بشكل أسرع وتوسع مداركهم عن العالم من حولهم، كما تسهم القراءة في تقوية العلاقة بين الأهل والأطفال، مما يخلق ذكريات جميلة.

لضمان اختيار الأهل للكتب المناسبة لأطفالهم، أطلقت دار نهضة مصر في وقت سابق مشروع تصنيف كتب الأطفال حسب الفئة العمرية بالتعاون مع خبراء ومتخصصين في مجال التربية والطفولة. وقد تم تطوير نظام التصنيف الجديد اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتربوية، حيث يحتوي كل كتاب على إرشادات واضحة تحدد المحتوى المناسب لكل مرحلة عمرية.

وتسعى نهضة مصر من خلال هذه الإصدارات الجديدة إلى توفير مكتبة غنية ومتنوعة للأطفال، وتشجيع الأهل على تعزيز حب القراءة في نفوس أبنائهم منذ الصغر، إيمانًا منها بأهمية القراءة في بناء أجيال واعية ومثقفة.