محافظ أسوان: لجان تفتيش على مصنع تعبئة البوتاجاز بسلوا لمكافحة الاحتكار

كشف الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان عن بشرى سارة لأهالي أسوان، حيث تم التواصل مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لزيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز بنسبة تصل إلى 40 % لتلبية احتياجات المواطنين، فضلاً عن الاتفاق مع شركة بتروجاس لإقامة 2 وحدة متنقلة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بعد تخصيص قطعة أرض في كوم أمبو لهذا الشأن ، وبالتوازي تم التنسيق مع محافظة الأقصر لتعبئة بعض الأسطوانات الأخرى بها.

لقاء محافظ أسوان الدوري بالصحفيين

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، والذي جاء ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ 54 للمحافظة.

وأوضح محافظ أسوان أنه في نفس الوقت تقوم اللجان المختصة للتفتيش على مصنع تعبئة البوتاجاز بما يساهم فى مواجهة الاحتكار وتوفير هذه السلعة الحيوية فى الأسواق بالشكل المطلوب.

وأكد المحافظ أنه يوجد تنسيق مستمر مع اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان لإعادة الإنضباط للشارع، وخاصة ضبط حركة مركبات التوك توك بالترخيص لها ، ومصادرة المخالف منها من خلال اللجان المختصة، وأيضاً عربات الحنطور حيث سيتم إستخراج رخصة إدارية لأصحابها وسائقيها ، مع تخصيص موقع لهم ليتم تحديد خط سيرهم وفقاً لمطلب الشركات من أجل تحقيق السيطرة الكاملة عليهم، بالإضافة إلى مواجهة الإشغالات والتعديات على أراضي الدولة.

لجنة لحصر ومراجعة السويقات التى تم تخصصيها فى بعض المناطق السكنية

وأشار المحافظ إلى أنه تم تحقيق السيطرة على توزيع الحصص المخصصة من السولار للمناطق الزراعية من خلال تخصيص 3 محطات للوقود لتسليم السيارات وفقاً لمنظومة الكروت المميكنة، وسيتم التأكد من تراخيص السيارات التى ستقوم بالتعبئة للسولار، مكلفاً بتشكيل لجنة لحصر ومراجعة السويقات التى تم تخصصيها فى بعض المناطق السكنية منذ سنوات ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها سواء بإعادة تخصيصها أو تشغيلها للقضاء على العشوائية والباعة الجائلين، وهو الذي يتوازي مع استكمال جهود رفع الإشغالات وإزالة الأكشاك المخالفة حتى تعود أسوان لشكلها الحضاري والجمالي الذي يليق مع مكانتها التاريخية.

وأشار إلى أنه جاري استكمال أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والتراكمات والمخلفات ، وخاصة بعد الإنتهاء من الدراسة العلمية التى قام بإعدادها المهندس شكرى حسين استشاري إدارة المخلفات والتطوير للتعرف على مدى كفاءة الأجهزة المعنية فى حصر وجمع كميات وتراكمات القمامة والمخلفات وفرزها وتصنيفها وإعادة تدويرها وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، منوهًا بأنه سيتم موافقة وزارة البيئة على الدراسة ليتم طرح كراسات الشروط بحيث سيتم توزيع الشركات على أحياء مدينة أسوان لخلق روح المنافسة فيما بينها، وبالتوازي نتمنى المشاركة المجتمعية الجادة من المواطنين لإنجاح المنظومة الجديدة.

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