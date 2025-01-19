"قبيصي" لقاء تنسيقي بين التعليم ومحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم.. صور

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لقاءً تنسيقيًا مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بحضور سيد حسن محمد مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، وفريق العمل بالهيئة العامة لمحو الأمية، وريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وفريق العمل بإدارة العلاقات العامة بالمديرية.

حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة بين التربية والتعليم بالفيوم، وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم.

تم تناول موضوع استكمال فصول التعليم في المرحلة الإعدادية، للحاصلين على شهادة محو الأمية والراغبين فى استكمال دراستهم بالمرحلة الإعدادية بما يساهم في تحسين جودة التعليم وضمان استمرار الطلاب في دراستهم، كما تم التطرق إلى ملف ذوي الهمم وسبل توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

كما ناقش الاجتماع أيضًا المبادرة الخاصة بـ"قرية بلا أمية"، والتي تهدف إلى محاربة الأمية في القرى النائية، بالإضافة إلى كيفية المساهمة في علاج مشكلة التسرب التعليمي التي يعاني منها بعض الطلاب.

وكذلك مناقشة تنظيم مجموعات تقوية للطلاب، ومحو أمية أولياء الأمور فى المناطق النائية.

وفى نهاية الإجتماع، قدم وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير للهيئة العامة لمحو الأمية، لدورها فى التعاون المثمر مع التربية والتعليم، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجهات والمؤسسات لتحقيق هذه الأهداف ورفع مستوى التعليم في المحافظة.

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