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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي لنوتينجهام أمام ساوثهامتون

نوتينجهام
نوتينجهام
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أعلن نونو إسبيريتو سانتو المدير الفنى لفريق نوتينجهام فوريست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ساوثهامتون، وذلك بعد قليل على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق نوتينجهام فوريست كالتالى:
حراسة المرمى: ماتز سيلس.
خط الدفاع: أولا أينا، نيكولا ميلنكوفيتش، موريلو، نيكو ويليامس.
خط الدفاع: نيكولاس دومينغيز، إليوت أندرسون، مورغان جيبس وايت.
خط الهجوم: كالوم هودسون أودوي، كريس وود، أنتوني إيلانجا.
ويحتل فريق نوتينجهام فورست المركز الـثالث برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق ساوثهامتون قاع ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 6 نقاط.

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