رئيس مياه المنوفية يتفقد محطتي معالجة تلا وجنزور

تفقد المهندس رشدى السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية،محطة معالجة تلا القائمة ومحطة معالجة جنزور ببركة السبع ضمن جولاته الميدانية لمتابعة ما يتم من أعمال داخل الأفرع والمحطات التابعة للشركة.

وشدد، علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة واستعداد المحطة بالكامل خلال فصل الشتاء، وإجراء الصيانة الدورية للمحطة طبقا للخطة الزمنية الموجودة، والخاصة بصيانة المعدات؛ للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة ومتابعة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات بهدف الحفاظ على كفاءة المحطة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين .

وأشاد رئيس الشركة، بالجهود المبذولة فى سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة فى وقت قياسى حفاظا على استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء وحرصا على الوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.