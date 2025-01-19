شهد قسم الجراحة العامة في مستشفيات جامعة أسوان تنظيم أول ورشة عمل متخصصة حول "الحالات المتقدمة في الجراحة بالمناظير" وذلك تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور محمد صلاح الدين فهمى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، وتحت إشراف الدكتور منصور كباش المشرف العلمي لقسم الجراحة العامة ورئيس جامعة أسوان الأسبق، والدكتور إبراهيم الزيات رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب بأسوان .

مستشفيات جامعة أسوان تنظم أول ورشة عمل حول الجراحة المتقدمة بالمناظير

حضر الورشة عدد من الشخصيات الأكاديمية والطبية البارزة، من بينهم الدكتور أشرف معبد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مصطفى حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتم تنسيق وتنظيم الورشة من قبل فريق عمل متميز من الأطباء بما في ذلك الدكتور أيمن السيد مندور مدرس جراحة المناظير، والدكتور أحمد مصطفى مغربي مدرس جراحة المناظير، والطبيب هيثم جمال عبد الهادي مدرس مساعد الجراحة العامة، والطبيب محمود حسانى مدرس مساعد الجراحة العامة، والطبيب أحمد رضوان أخصائي بقسم الجراحة العامة، والطبيب أبو العزائم محمد نائب بالقسم، والطبيبة خلود احمد نائب بالقسم.

إقامة ورش العمل العلمية والمؤتمرات الطبية والبحثية التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الطبية بمستشفيات الجامعة

أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،على أهمية إقامة ورش العمل العلمية والمؤتمرات الطبية والبحثية التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الطبية بمستشفيات الجامعة، من خلال تبادل الخبرات العلمية والعمل على نشر الثقافة العلمية بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار دكتور لؤي إلى أهمية موقع محافظة أسوان كمقصد سياحي عالمي، مما يسهم في الترويج السياحي من خلال تلك الفعاليات الطبية وكلية الطب ومستشفيات الجامعة.

من جهته، أضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، أن هذه الورشة تُعد إحدى المحطات البارزة في مجال تبادل الخبرات العلمية بين شباب الأطباء وأساتذة الجراحة العامة من مختلف كليات الطب بالجامعات المصرية.

وأشاد عميد كلية الطب بالحضور المتميز من مختلف الجامعات المصرية، حيث ضمت الورشة أطباء من جامعات محافظات (الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الدقهلية، والشرقية) ، مشيراً إلى أن الورشة ستستمر على مدار يومين، حيث سيتم إجراء 8 عمليات جراحة مناظير بالمجان في مستشفى أسوان الجامعي.

وأوضح الدكتور إبراهيم الزيات، رئيس قسم الجراحة العامة، أن الورشة تشهد في يومها الأول إجراء 4 عمليات جراحة مناظير متقدمة في الجهاز الهضمي العلوي، وتشمل الحالات التالية: حالتين للسمنة المفرطة، فتق في الحجاب الحاجز، وضيق في أسفل المريء ، بينما شهد اليوم الثاني إجراء 4 عمليات جراحة مناظير متقدمة في الجهاز الهضمي السفلي، والتي تشمل استئصال ورم بالقولون الأيمن، استئصال ورم بالقولون الأيسر، استئصال رحم، وسقوط في المستقيم.

وأعرب "الزيات" عن أهمية هذه الورش في نقل المعرفة من الخبراء لشباب الأطباء حول أحدث التقنيات في جراحة المناظير المتقدمة. وأن إقامة هذه العمليات في أسوان تسهم في تخفيف العبء عن المواطن الأسواني، وتوفر له العلاج المجاني دون الحاجة للسفر، كما تقدم الخدمة الطبية لمرضى المحافظات المجاورة.

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