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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الفرنسى.. تعرف على تشكيل نانت فى غياب مصطفى محمد

نانت
نانت
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أعلن انطوان كومبواري المدير الفنى لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه "البلدوزر" المصرى مصطفى محمد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سانت إيتيان، وذلك بعد قليل على ملعب "جيوفروى جيشار"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق نانت كالتالى:
حراسة المرمى: أنتوني لوبيز.
خط الدفاع: كيلفن أميان، نيكولاس بالويس، جان شارل كاستيليتو، نيكولاس كوزا.
خط الوسط: بيدرو شيريفيلا، جوهان ليبينانت، دوجلاس أوغوستو.
خط الهجوم: موسيس سيمون، ماتيس أبلين، غيراسي باهريبة.
ويحتل فريق نانت المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق سانت أيتيان المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.
ويغيب مصطفى محمد عن قائمة فريقه “نانت”، فى مواجهة الليلة.

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