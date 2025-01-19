شريف فتحي: نستهدف إبراز التنوع السياحي في مصر

أكد شريف فتحي، وزيرالسياحة والطيران أنه يتم العمل وفق استراتيجية متكاملة للمقاصد السياحية وتسليط الضوء على التنوع السياحي، وتستهدف إبراز التنوع السياحي في مصر وتنويع الأسواق التي يأتي منها السائحين، مضيفا: "بد حادثة الطائرة الروسية وحيث كان هذا السوق يجلب لنا أغلب السياحة، بحثنا عن أسواق أخرى، هناك أسواق يأتي منها مليون و2 مليون سائح فى السنة، ومع ذلك استقبلنا 15 مليون سائح، وزيادة في الإنفاق من 20 إلى 30 %"

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية

وتحدث الوزير عن السياسات التسويقية، وأشار إلى أنه يتم عقد لقاءات مع المهنيين، وفي مدريد هناك لقاءات مع منظمي الرحلات، وفي معرض لندن نفس الموضوع يتم الحديث مع شركات الطيران في تفاصيل كثيرة.

وأكد الوزير أن هناك حوافز عديدة لتحفيز الطيران من وزارة السياحة، قائلا: "بالنسبة لشركات الطيران هناك خبر جيد أننا نقوم بتحفيز الطيران وهناك زيادة فى نسب الامتلاء تتعدى 13%، واستقبلنا رحلات أكثر، وتحفيز الطيران العارض الشارتر ونسب الامتلاء زادت والرحلات زادت.

واستطرد الوزير: "عاملين نظام تحفيز طيران معلن يشمل هذه السنة محافظتي الأقصر وأسوان، واتفقت مع زميلي وزير الطيران أن نقلل رسوم المطارات لجذب السياحة نحو أماكن فيها ركود، ونحاول فى الأقصر وأسوان أن نقلل رسوم المطارات وتقديم حوافز لنجبر شركات الطيران أن تسير رحلات في هذه الأماكن وقت الركود

وذكر الوزير في كلمته، أن العالم يتجه نحو التسويق السياحي عبر الذكاء الاصطناعي، وتابع: "وبالنسبة للسائحين نفسهم نستخدم الذكاء الاصطناعي، في مصر موضوع الذكاء الاصطناعي لا نعطيه زخم، وهناك دول تصرف مليارات في الذكاء الاصطناعي، لكن التحدي الأساسي إيجاد التشريعات والحوكمة التي تتواكب مع التغير السريع في الذكاء الاصطناعي، موضوع طويل وسيعيش معانا، والأمر يتطلب تشريعات أو حوكمة لنجاري المستجدات، ومصر تلجأ لتطوير سياسات التعامل مع الأسواق من خلال تشغيل الأسواق التي تعطلت والبحث عن أسواق جديدة

وقال فتحي: نحن دولة مستقبلة وليس مصدرة للسياحة، غالبية المعارض والمؤتمرات السياحية في الدول المصدرة وليس المستقبلة للسياحة"، ولفت إلى أهمية الاستعانة بالمؤثرين في الترويج للسياحة المصرية".

وردا على سؤال النائب حازم الجندي، بشأن الحديث عن استراتيجية 30 مليون سائح، عقب الوزير: "قولنا إن هذه خطة معينة ونعدلها كل 6 أشهر حسب تطورات الفنادق والتطورات السياسية والجيوسياسة والطيران وخلافه

كما أكد الوزير على أن الدولة السياحية والتجربة السياحية للسائح تكون بامتياز عندما يركب السائح المواصلات العامة والسكك الحديدية، لافتا إلى أن مصر حققت طفرة في تطوير السكك الحديدية والطرق والمحاور وهناك أتوبيسات وغيرها