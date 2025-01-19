النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمسن أصيب في انفجار أنبوبة بوتجاز بالجيزة

استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية لمسن بالمعاش، أصيب بحروق نتيجة انفجار أسطوانة غاز، عقب حدوث تسرب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الجيزة، تمهيدًا لسماع أقواله، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة مالك الشقة مسن بالمعاش جري نقله إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين حدوث تسرب غاز من أسطوانة الغاز أثناء قيام المصاب بإعداد وجبة الفطار، ونتج عن ذلك انفجار الأسطوانة واصابته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.