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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

غطاس الأردن برعاية مطران الفحيص

ارشيف
ارشيف
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ترأس  المطران فليمونوس مطران الارثوذكس بالاردن والقداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة عيد الظهور الإلهي في كنيسة القديس جاورجيوس التابعة لدير الروم الأرثوذكس في الفحيص بالأردن.

ويعد عيد الغطاس (أو عيد الظهور الإلهي) هو أحد الأعياد المسيحية المهمة، يتمحور هذا العيد حول ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن.

 يرمز عيد الغطاس إلى اللحظة التي نزل فيها يسوع المسيح إلى نهر الأردن ليعتمد على يد يوحنا المعمدان. في هذه اللحظة، ظهرت الثالوث الأقدس بشكل واضح.

ويُحتفل بعيد الغطاس منذ القرون الأولى للمسيحية، حيث كانت الكنيسة في البداية تحتفل بالميلاد والغطاس في نفس اليوم (6 يناير)، ولكن في وقت لاحق تم فصل الاحتفال بالميلاد في 25 ديسمبر والغطاس في 6 يناير.

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