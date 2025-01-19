تدريب 169 موظفا حكوميا على علوم الحاسب الآلي بمكتبة مصر العامة بدمنهور

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور بقيادة الأستاذ احمد الهواش، سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الحاسب الآلي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف هذه الدورات العاملين بالوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، ضمن نطاق القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار حرص الدولة على تطوير وميكنة الخدمات المحلية وتسهيل الإجراءات الحكومية للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز القدرات التكنولوجية للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية.

ووأسفر الدورات عن تدريب 169 من العاملين بالجهات الحكومية في 11 مجموعة تدريبية، كما يجري حاليًا تدريب الدفعة الثالثة التي تضم 66 موظفًا من العاملين في الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

وتشمل الدورات التدريبية تعليم المشاركين على استخدام برامج "الإكسل"، "الوورد"، "الباور بوينت"، بالإضافة إلى التدريب على أساسيات الحاسب الآلي مثل "الويندوز"، واستخدام الإنترنت والطباعة، وذلك في برنامج تدريبي يمتد على مدار 27 ساعة مقسمة على ثلاثة أسابيع.

كما تهدف هذه الدورات إلى رفع الوعي التكنولوجي للمشاركين وتعزيز قدرتهم على استخدام برامج الحاسب الآلي الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة أعلى في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.