ضباب وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين ، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء علي شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء .

كما يشهد طقس الغد، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة مساءا على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 10 درجات ، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمي والصغرى 13 درجة .