انطلاق معسكر منتخب الناشئين بمشاركة 20 لاعبا جديدا

انطلق معسكر منتخب مصر مواليد 2008 اليوم الأحد ، بقيادة الكابتن أحمد الكاس بمركز المنتخبات الوطنية ويستمر لمدة 3 أيام ، وذلك في إطار استعداداته لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 30 مارس وحتى 19 ابريل المقبلين .

انتظم في المعسكر 35 لاعبا ، منهم 15 لاعبا من القوام الأساسى و20 لاعبا جديدا يمنحهم الجهاز الفنى الفرصة لأول مرة لمشاهدتهم على الطبيعة فى التدريبات وتقييمهم عن قرب ، وذلك قبل معسكر المنتخب الذى ينطلق 12 فبراير المقبل بقائمة اللاعبين التى تخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية .

وعقد الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المعسكر، طالبهم ببذل قصاري جهدهم والتركيز الشديد خلال الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا .

ومن المقرر إجراء قرعة البطولة يوم 27 يناير الجاري ، وستُقام المباراة الافتتاحية الأحد 30 مارس المقبل، و تُلعب المباراة النهائية السبت 19 أبريل المقبل.