تسرب غاز.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل وفاة طالبة في بولاق الدكرور

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثمان طالبة تبلغ من العمر 25 عامًا، لقيت مصرعها في حادث مأساوي، إثر تعرضها للاختناق بالغاز أثناء الاستحمام، داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات أن الطالبة «نعمات»، اثناء استحمامها داخل شقتها، تسرب الغاز من سخان المياه، ما أدى إلى اختناقها ووفاتها على الفور.

وأظهرت المعاينة أن الوفاة ناتجة عن اختناق بالغاز نتيجة تسرب من سخان المياه، وتم التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد السبب الدقيق للوفاة، كما امرت باستدعاء خبراء فنيين لفحص سخان المياه للتأكد من سلامة تركيبه وتحديد مصدر تسرب الغاز.

مصرع طالبة اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام ببولاق الدكرور

لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طالبة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين تعرض طالبة للاختناق بغاز سخان المياه أثناء الاستحمام مما تسبب في مصرعها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.