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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. داني ويلبيك يقود برياتون لمواجهة مانشستر يونايتد

برايتون ومانشستر
برايتون ومانشستر يونايتد
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أعلن فابيان هورزلر المدير الفنى لفريق برايتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق برايتون كالتالى:
حراسة المرمى: بارت فيربوجين.
خط الدفاع: جويل فالتمان، يان باول فان هيكي، لويس دينك، بيرفس إستوبينان.
خط الوسط: كاورو ميتوما، كارلوس باليبا، ياسين العياري.
خط الهجوم: جواو بيدرو، يانكوبا مينته، داني ويلبيك.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق برايتون المركز الـعاشر برصيد 31 نقطة.
 

الدوري الإنجليزي برايتون مانشستر يونايتد تشكيل فريق برايتون داني ويلبيك