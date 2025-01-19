حماة الوطن بالإسكندرية ينظم وقفة شكر للرئيس لدعمه القضية الفلسطينية

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، وقفة أمام مقر الحزب بمنطقة سموحة للتعبير عن الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لدعمه المستمر للقضية الفلسطينية وجهوده البارزة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتأتي الوقفة بالتزامن مع تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تحقق بفضل الوساطة المصرية.

شهدت الوقفة رفع لافتات وصور للرئيس السيسي والأعلام المصرية والفلسطينية، في مشهد يعكس عمق التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني وتأييد جهود القيادة السياسية لتحقيق السلام.

وأكد محمد السيد مجاهد، الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسكندرية، أن الوقفة تجسد دعمًا شعبيًا واضحًا لقرارات الدولة المصرية، وتقديرًا لدور الدبلوماسية المصرية القوي في التوسط لإنهاء النزاع. وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التهدئة الشاملة في المنطقة، وتسهيل تبادل الأسرى بين الجانبين.

وأشار مجاهد إلى أن الوقفة تهدف إلى إرسال رسالة دعم وشكر للرئيس السيسي، الذي جسد من خلال تحركاته السياسية والدبلوماسية التزام مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية، وسعيها الدائم لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعمل على تحقيق السلام العادل في المنطقة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في كافة القضايا الوطنية والإقليمية، مشددًا على أهمية استمرار الدعم المصري للجهود التي تهدف لتحقيق الاستقرار في المنطقة.