الخوراسقف بولس ساتي يترأس القداس الاحتفالي بعيد مار أنطونيوس الكبير

تراس الخورأسقف بولس ساتي ، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة في مصر بمناسبة عيد القديس مار أنطونيوس الكبير القداس الإحتفالي في كنيسة مار أنطونيوس الكبير للكلدان في منطقة الفجالة في حي الظاهر / القاهرة.

وجاء الإحتفال بمناسبة تجديد الكنيسة والمبنى الخدمي.

وألقى الموعظة مار جورج شيحان، مطران القاهرة للموارنة وركز فيها على فضائل القديس لكونه منارة لكل الرهبانيات في العالم. تخلل القداس توجيه الشكر للعمال لتعبهم وسهرهم في العمل لإتمام التجديدات، حيث سلمهم الخورأسقف ساتي شهادات تقديرية لتفانيهم بالعمل الإضافي.

وقام الأب مايكل سليم الفرنسسكاني، راعي الكنيسة بمعاونة الخورأسقف في القداس.



وفي ختام القداس أعطيت البركة بإيقونة مار أنطونيوس الكبير، ثم دعي الجميع للإستقبال في قاعة الكنيسة وساحتها الداخليه