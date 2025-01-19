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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. فيرنانديز يقود مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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أعلن روبن أموريم المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برايتون، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:
حراسة المرمى: أندريه أونانا.
خط الدفاع: ماتيس دي ليخت، هاري ماجواير، ليني يورو، نصير مزراوي، ديوغو دالوت.
خط الوسط: كوبي ماينو، مانويل أوغارتي، برونو فيرنانديز. 
خط الهجوم: اماد ديالو، جوشوا زيركزي.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق برايتون المركز الـعاشر برصيد 31 نقطة.
 

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