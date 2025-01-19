وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراه بجامعة دمنهور.. صور

استضافت جامعة دمنهور، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم الأحد، لمناقشة رسالة علمية بكلية الآداب بالجامعة.

استهل "الأزهري" زيارته بالتوجه لديوان عام محافظة البحيرة، حيث استقبل فضيلته الدكتورة جاكلين عازر ـ محافظ البحيرة، الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، أعقب ذلك توجه فضيلته رفقة رئيس الجامعة لمقر كلية الآداب جامعة دمنهور، لمناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "مرويات آل البيت في صحيح ابن خزيمة وأثرها في الدعوة إلى الله".

ورحب رئيس جامعة دمنهور بالدكتور أسامة الأزهري، معربا عن بالغ سعادته بتشريف فضيلته كرمز من رموز العلم والفكر والدين في مصر، مشيدا بالدور الفاعل لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي، و المحاور الإستراتيجية الأربعة للوزارة في تجديد الخطاب الديني، و نشر رسالة الإسلام القائمة على الاعتدال والسلام والتسامح، و تبنى منهجا فكريا مستنيرا يعمل على نبذ العنف والكراهية، واحترام جميع الأديان والعودة إلى وسطية الدين الإسلامي، والالتزام بتعاليم ديننا الحنيف، معربا عن بالغ تقديره لحضور فضيلته ومساهمته في إثراء البحث العلمي بالجامعة.

خلال اللقاء، أكدت الدكتورة سماح الصاوي ـ القائم بعمل كلية الآداب، أن الكلية شرفت باستضافة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، معربة عن سعادتها لتلبية فضيلة الوزير للدعوة مما له بالغ الأثر في إثراء المناقشة، موجهة جزيل الشكر لرئيس الجامعة، لحرصه الشديد على تكامل دور البحث العلمي في الجامعة مع الممارسات التطبيقية بما يساعد على تحقيق التنمية في المجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن سعادته بتواجده بجامعة دمنهور، التي تعد نقطة مضيئة في سماء محافظة البحيرة، مشيدا بالخدمات التي تقدمها الجامعة، مؤكدا على أن الجامعات هي مصادر الإشعاع التي تنير الطريق و بعلمائها يرتقي المجتمع، مشيدا بأداء باحثي جامعة دمنهور، موجها الشكر لرئيس الجامعة وعميد الكلية على حفاوة الاستقبال وكرم والضيافة، مثنيا على الود الذي لمسه خلال اللقاء.

الأزهري يوجه رسالة للباحثين

وتمت مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث هيثم رمضان، لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في الآداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية وآدابها، تخصص الدراسات الإسلامية، وفي بداية المناقشة، وجه وزير الأوقاف نصيحة للباحث ولكل الباحثين، قائلاً: "عليكم بالاجتهاد في العلم بكل ما في وسعكم لخدمة دينكم ووطنكم على أرقى وجه يليق بورثة الأنبياء.

ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور أسامة الأزهري، أستاذ علم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر " وزير الأوقاف"، مناقشا ورئيسا، الدكتور حسن خطاب ـ أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية " مناقشا"، الدكتورة إيمان بركات، أستاذ الأدب والنقد ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة دمنهور " مشرفا".

وأهدى رئيس جامعة دمنهور، درع الجامعة التذكاري للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ تقديرا لجهوده العلمية و الدعوية، و مساهمته في إثراء البحث العلمي.