الدورى الإنجليزي.. عبدالله دوكوري يقود إيفرتون لمواجهة توتنهام

أعلن ديفيد مويس المدير الفني لفريق إيفرتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام هوتسبير، وذلك بعد قليل على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وجاء تشكيل فريق إيفرتون كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: جيك أوبراين، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: أوريل مانجالا، ادريسا غاي، يسبر ليندستروم، عبدالله دوكوري.

خط الهجوم: إليمان نداي، دومينيك كالفيرت ليوين.



ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ 17 برصيد 17 نقطة.