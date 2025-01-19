وظائف شاغرة بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

تعلن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسه المهندس محمد عسل عن حاجتها لشغل الوظيفة الآتية ..

المسمي الوظيفي

( رئيس قطاعات الشئون الفنية بديوان عام الشركة )

الدرجة : الممتازة ذات الربط المالي ( ٢٦٠٣ )

الموقع التنظيمى

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

شروط شغل الوظيفة ( الحد الأدبي ) .

بكالوريوس هندسة أو ما يعادله تخصص مناسب

خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن ١٧ سنة .

قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية الأدنى أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم اليها ...

اجتياز الدورات التدريبية المقررة.

قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة.

"شروط الإعلان"

أن يكون المتقدم ضمن العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومستوفيا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.

في حالة كون المتقدم من غير العاملين بالشركة يلزم موافقة جهة عمله مشفوعه بالموافقة المبدئية على النقل في حالة الترشح للتعيين بالشركة.

بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل موضحا به ( التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية / الخبرات النوعية ومدتها الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية موضحا مدتها ومجالها ومكانها / العلاوات التشجيعية أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها ) بخطابات الشكر والتقدير الجزاءات إن وجدت وما تم فيها من تعديل أو سحب أو محو وشهادات الخبرة اللازمة /

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .

وتقدم الطلبات مستوفاة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام الشركة بالمنصورة / شارع الجمهورية أمام مبنى محافظة الدقهلية اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١/١٩ حتى الساعة الثانية عشر بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۵/۱/۲۸ .

على أن يرفق بها عدد 6 صور شخصيه ( ٦٠٤) حديثه وعدد 1 صور بطاقة الرقم القومي .

صورة رقمية من كل من ( ملف التقدم لشغل الوظيفة بيان الحالة الوظيفية / بطاقة الرقم القومي

تحليل المخدرات / صورة شخصية / بيان الحالة الاجتماعية الأفراد الأسرة بالرقم القومي علي CD‏

هذا وسوف يتم إخطار السادة المتقدمين بموعد إجراء المقابلة الشخصية.

موافاة الأمانة ال الفنية بنتيجة تحليل للمخدرات وذلك بمراعاة القانون رقم ٧٢ لسن ٢٠٢١ة في شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها طبقا لنص وأحكام المادة (٢٢) من لائحة نظام العاملين المعمول بها حاليا بالشركة على أن يتم إجراؤه بإحدى الجهات المنصوص عليها بالقانون المشار إليه.

خبرة فعلية في مجال العمل مدة لا تقل عن ١٧ سنة.

هذا ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد غير مستوافاه الشروط بعاليه .

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