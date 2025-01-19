الدورى الإنجليزي.. سون يقود توتنهام لمواجهة إيفرتون

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق توتنهام كالتالى:

حراسة المرمى: أنطونين كينسكي.

خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراغوسين، بن دافيز، دجد سبينس.

خط الوسط: باب سار، أرشي جراي، لوكاس بيرجفال، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: هيونج مين سون، ديان كولوسيفسكي.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ 17 برصيد 17 نقطة.

