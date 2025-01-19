وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفى فارسكور المركزي

قام الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم الأحد ، بزيارة لمستشفى فارسكور المركزي، تفقد خلالها أقسام الطوارىء والحضانات وعدد من الاقسام الداخلية بالمستشفى ، كما تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى وتوافر الأكسجين.

وتابع وكيل وزارة الصحة في دمياط الانتهاء من اعمال رفع كفاءة مبنى قسم الحميات و كذلك اخر مستجدات أعمال إنشاء مبنى المستشفى الجاري تنفيذه حاليا والمسند مركزيا من وزارة الصحة للإنشاء طبقا لأحدث معايير منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك بعد الموافقة على زيادة ارتفاع مبنى المستشفى لإضافة دور جديد يسمح بزيادة عدد العيادات والعنابر وإتاحة المزيد من الخدمات الصحية للمرضى .



رافق وكيل الوزارة في زيارته الدكتور محمد الجيوشي مدير إدارة التخطيط و متابعة المشروعات بمديرية الصحة و ذلك في حضور الدكتور رضا الصديق مدير مستشفى فارسكور المركزي.

وأعلنت مديرية الصحة عن خطة القوافل الطبية المجانية للنصف الأول من العام الجارى ٢٠٢٥ ، والتي ستشمل ٣٠ قرية بمراكز دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور والزرقا وفقًا لما هو موضح بالجداول المرفقة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، و الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

جدير بالذكر أن القوافل الطبية تتضمن عيادات تخصصية متنقلة و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

كما أصدرت مديرية الصحة في دمياط تقريرًا حول جهود القوافل الطبية خلال عام ٢٠٢٤ بإجمالي ٧٩ قافلة شملت جميع المراكز والمدن وقدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان إلى نحو ٩٦٦٤٧ مواطن حيث تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، حول جهود وانجازات القوافل الطبية على مدار عام ٢٠٢٤ ، حيث تقوم بتنفيذها إدارة القوافل بالمديرية لتقديم الخدمات العلاجية و الطبية المجانية للمواطنين بكافة المناطق، وتشمل عيادات تخصصية متنقلة و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان .