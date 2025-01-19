نائب يطالب بتنظيم معرض سياحى على غرار بورصة برلين ولندن

قال النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ ,عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحقيقة أن الدولة المصرية أثبتت أننا في زمان فيه الثابت على الحق كالقابض على الجمر. و أثبتت مصر كعادتها انه لا يصح إلا الصحيح

ووجه "القط" تحية إجلال و تقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي و مؤسسات الدولة المصرية و على رأسها جهاز المخابرات العامة و وزارة الخارجية, على الجهد الحثيث للوصول الى اتفاق نهائي في غزة فقد استطاعت الدولة المصرية بالحكمة و الرزانة و استخدام أدواتها التفاوضية الناعمة و الخشنة الوصول الى الأهداف الاستراتيجية المصرية ,و أهمها عدم تصفية القضية الفلسطينية

أو تهجير الشعب الفلسطيني و عدم تحويل غزة لأرض غير قابلة للحياة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى, أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية سعد الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن "إستيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الإدارية والفنية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار المصرية"، وأيضًا طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا محمد الجافي، الموجه إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حول استيضاح سياسية الحكومة بشأن "آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية".

وأوضح"القط": أن خطة إعلان وقف اطلاق النار الأخيرة هى نتاج لجهد مخلص أمين لدولة شريفة في زمن عز فيه الشرف فكل التحية و التقدير للدولة المصرية داعين الله ان تظل مصر الحصن المنيع و المصريين في رباط بإذن الله

وأشار أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ ,عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين , الحقيقة أن ما يواجهه الشرق الأوسط من تحديات هو تحدي لا إرادي للدولة المصرية و هو مؤثر على السياحة في مصر فموقع مصر الجغرافي يمثل تحدي لا إرادي في ظل شرق أوسط ملتهب و الحقيقة ان الجهد الذى بذله الوزير شريف فتحي في ٥ شهور يوازي جهد سنوات طويلة و هو جهد جهد كبير للخروج بأفضل نتائج و ننتظر منه المزيد و لذلك استوضح من الوزير الآتي:

اولا : وثيقة ملكية الدولة المباني تنص على التشارك مع القطاع الخاص و المباني الحكومية التى انتقلت للعاصمة الادارية تم الاعلان عن وتحويلها الى غرف فندقية بالمشاركة مع القطاع الخاص فما هى خطة الوزارة في هذا الأمر

وتساءل "القط" ما هى إمكانية أن تستضيف مصر أحد المعارض السياحية او ما يسمى البورصة السياحية على غرار بورصة برلين و بورصة لندن فمصر هى لؤلؤة الشرق الاوسط و قادرة على تنظيم مثل هذه المؤتمرات

