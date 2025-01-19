القنصل السوداني بأسوان يشيد بدور مصر في أزمة الحرب

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأحد، السفير عبد القادر عبد الله محمد القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، خلال زيارته للمحافظة، لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين.

لقاء القنصل السوداني

محافظ الأقصر يؤكد عمق العلاقات والروابط الراسخة والقوية بين الشعبين المصري والسوداني

وخلال اللقاء، رحب محافظ الأقصر بالقنصل السوداني على أرض المحافظة، مؤكداً عمق العلاقات والروابط الراسخة والقوية بين الشعبين المصري والسوداني التي ستظل دائماً راسخة قوية، مؤكدًا أن البلدين تجمعهما روابط الجوار والأخوة، مشيرًا إلى أن المحافظة على أتم استعداد لتلبية أي مطالب أو احتياجات لأفراد الجالية السودانية الذين يتواجدوا وسط أهلهم في المحافظة.

ومن جانبه، أعرب القنصل السودانى، عن شكره لمحافظ الأقصر لتقديمه لكافة سبل الدعم لأفراد الجالية السودانية المتواجدة بمحافظة الأقصر، مؤكدًا على عمق الأواصر التاريخية المشتركة بين مصر والسودان التي ترجع لآلاف السنوات، مشيرًا إلى أن مصر قدمت الدعم الكامل لأبناء الشعب السوداني عقب أزمة الحرب الأخيرة، سواء على مستوى استقبال المواطنيين النازحين وتقديم الخدمات والدعم اللوجيستى وتوفير الإقامة، وتقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية والغذائية وغيرها، بما يضمن حياة كريمة لأبناء شعبنا السودانى، بالإضافة إلى دعوة الدول المجاورة للسودان إلى مؤتمرًا لمناقشة مستجدات الحرب السودانية الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وأشاد القنصل العام لجمهورية السودان، بالدور المصرى الكبير فى الأزمة السودانية عقب اندلاع الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، مضيفًا أن القضية السودانية، تأتى من أولويات أجندة القيادة السياسية فى مصر نظرا للأواصر التاريخية المشتركة بين الشعبين منذ آلاف السنين، لافتا أن السودان يمثل عمقا إستراتيجيا لمصر، كما أن مصر تمثل عمقا إستراتيجيا للسودان، وأن ما يتعرض له السودان يهدد زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف القنصل السودانى، أن مصر كان لها موقف صريح وواضح لدعم شرعية السودان، كما أشاد بالمواقف الكبيرة للرئيس السيسى فى احتواء تداعيات الحرب والتخفيف من أثارها على أبناء الشعب السودانى، حيث صدرت توجيهاته فى تقديم الدعم اللوجيستى داخل المعابر والطرق البرية والموانى لإستقبال المواطنين السودانيين، كما ساهمت مصر فى تقديم الدعم الصحى عبر القوافل واللجان الطبية المنتشرة بالمعابر ومناطق اللجوء داخل مصر، إلى جانب تقديم المساعدات الغذائية والتعليمية والإجتماعية وغيرها للمقيمين السودانيين داخل مصر، مشيرًا إلى عودة الهدوء الأن بشكل كامل فى معظم المناطق والولايات السودانية، وهو ما يفسره العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المتواجدين فى مصر.

واختتم القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، أن القنصلية ما زالت مستمرة في تقدم كافة الحلول لمشكلات السودانيين داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري الذي لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة من مؤسسات الدولة المصرية للجانب السوداني، واعدًا بتذليل كافة المعوقات ومعالجة المشكلات المتعلقة بمعاناة السودانيين، سواء بالتنسيق مع الجانب المصري، أو التواصل مع الحكومة السودانية في الخرطوم.

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