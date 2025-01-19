نائبة التنسيقية تشارك في الملتقى الكشفي الدولي الثالث لتمكين الشباب بالكويت

شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن مجلس النواب، في فعاليات الملتقى الكشفي الدولي الثالث لتمكين الشباب واجتماع الجمعية العمومية لاتحاد البرلمانيين الكشفيين العرب، الذي عقد بدولة الكويت.



وخلال الكلمة التي ألقتها النائبة هيام الطباخ، نيابة عن الوفد المصري، ثمنت الترابط بين دولتي مصر والكويت على جميع الأصعدة، مشيرة إلى الدور الذي تلعبه البلدين في تبني سياسات النشء والشباب، معربة عن أمنياتها بدوام الأمن والاستقرار والسلام في كل الدول العربية.

تضمنت فعاليات الملتقى الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف الدول العربية، حيث جمع كشافة وقيادات كشفية لمناقشة قضايا الشباب وتطوير مهاراتهم القيادية، مجموعة متنوعة من اللقاءات برعاية وزير التربية الكويتي والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية البحرية، وورش عمل تدريبية وجلسات حوارية تناولت قضايا الشباب وتحدياتهم، كما شمل البرنامج زيارات ميدانية لمختلف المواقع الثقافية والتاريخية في الكويت.

من ناحية أخرى، التقى الوفد المصري، السفير المصري بالكويت والقنصل، وتم خلال اللقاء التأكيد على الدور الدبلوماسي الذي يلعبه النواب في كل الزيارات الخارجية والانعكاس الإيجابي من وراء تلك الزيارات وتبادل الخبرات.

جدير بالذكر أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين الحركات الكشفية العربية، وتبادل الخبرات والمعارف، وتمكين الشباب الكشفي ليكونوا قادة المستقبل، وكذلك تسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الحركة الكشفية في تنمية المجتمعات.

