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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة سيدة ونجلتها في حادث تصادم سيارة بالرصيف أعلى محور الضبعة

أرشيفية
أرشيفية
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أصيبت سيدة ونجلتها في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بنزلة الطريق الصحراوي من محور الضبعة بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بنزلة الطريق الصحراوي من محور الضبعة بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إيل محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة سيدة وبرفقتها كريمتها اصطدمت بالرصيف عقب اختلال عجلة القيادة، نتج عن الحادث إصابتهما جري نقلهما إلي المستشفي لتلقيالعلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات اقلانونية اللازمة حيال الواقعة.

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