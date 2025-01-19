بسبب عملية الفتاق.. جلسة في الأهلي بين كولر ومروان عطية

يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلي موقف مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشأن الخضوع للعملية الجراحية التي من المفترض أن يُجريها اللاعب في الفترة المقبلة.

وكان مروان عطية عانى من آلام شديدة خلال الفترة الأخيرة، بسبب حاجته لإجراء جراحة الفتق والتي تم تأجيلها أكثر من بسبب ضغط المباريات.

وخضع مروان عطية لفحوصات طبية في الفترة الاخيرة وطلب منه الطبيب ضرورة الخضوع لجراحة الفتاق حتى لا يتعرض للخطورة.

وطلب الجهاز الفني للأهلي من اللاعب تأجيل العملية خاصة أنه في حالة الخضوع للجراحة سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل مما يمثل تحدياً للفريق في ظل ارتباطاته القادمة.

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة فاركو

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريبات اليوم الأحد، دون راحةٍ بعد الخسارة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة وفاركو

تقام مباراة الأهلي وفاركو في الرابعة مساء الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز "دوري نايل".