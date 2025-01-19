محافظ كفر الشيخ يتفقد مركز إعداد تقاوي الذرة الشامية

تفقد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مركز إعداد تقاوي الذرة الشامية (الهجين) "البرنامج القومي لبحوث الذرة الشامية" بمحطة البحوث الزراعية بسخا، بحضور الدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، والدكتور إبراهيم عبدالنبي الجزار، رئيس البحوث بمعهد المحاصيل الحقلية، ورئيس الفريق البحثي لقسم بحوث الذرة الشامية بسخا، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفرالشيخ إلى شرح توضيحي من رئيس الفريق البحثي لقسم بحوث الذرة الشامية حول التقاوي الجديدة التي تشمل هجنًا بيضاء عالية البروتين، وهجنًا صفراء غنية بالفيتامينات، بالإضافة إلى هجن حمراء عالية الجودة تساعد على تحسين الإنتاج الحيواني والداجني. كما تتوفر هجن جديدة للفيشار وذرة سكرية.

واستعرض محافظ كفرالشيخ، قسم بحوث الذرة الشامية، وذلك للوقوف على أحدث الهجن عالية المحصول والمقاومة للأمراض، كما اطّلع على تجهيز التقاوي المنتقاة للموسم الجديد التي سيتم توفيرها للمزارعين، وثلاجة حفظ تقاوي الأساس والمربي لضمان إنتاج تقاوي عالية الجودة للموسم المقبل.

واطلع محافظ كفرالشيخ، على العديد من الهجن الجديدة المتميزة بجودة عالية التي تم تسجيلها في المركز، من بينها الهجين ه.ف 133 الأبيض، بالإضافة إلى الهجن ه.ف 184 و185 و186 الأصفر، وكذلك الهجن ه.ث 377 و369 و370، والهجين ه.ث 378 الأحمر، والتي تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزز القدرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن محطة البحوث الزراعية بسخا من أكبر المحطات الزراعية في مصر والشرق الأوسط، حيث تم إنشاؤها في عام 1960 بهدف تنفيذ البحوث العلمية في منطقة الدلتا، بالإضافة إلى خدمة المزارعين والمجتمع، وتتضمن 14 معهد بحثي ومعملين مركزين، وقد أسهمت هذه المحطة من خلال بحوثها في تحقيق الطفرة الزراعية من خلال تحسين متوسط الإنتاجية والجودة لجميع المحاصيل، وسرعة النمو في فترات وجيزة، مما ساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي مقارنة بزيادة عدد السكان.

ومن جانبه، قال مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، أن دور المحطة يتركز على تنفيذ البرامج البحثية لتربية وإنتاج الأصناف الجديدة من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية بهدف تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية، ووضع حزم التوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة، فضلًا عن توصيل الحزم الفنية التي توصل إليها البحث العلمي إلى الفلاحين عبر البرامج الإرشادية، الحقول الإرشادية، الحملات القومية والمدارس الحقلية، وحل مشاكل المزارعين من خلال الندوات والتواصل المباشر معهم، بالإضافة إلى إنتاج التقاوي المنتقاة عالية الجودة من تقاوي المربي والأساس، والتي تستخدم في إنتاج التقاوي المعتمدة اللازمة للمزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان.

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