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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية.. الاتحاد يعلن موعد إجراء قرعة أندية القسم الثاني في الدوري

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
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أعلنت لجنة شئون المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إجراء قرعة المرحلة الثانية لدوري القسم الثاني الكرة النسائية موسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ يوم الاثنين ٢٠٢٥/١/٢٠ بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضافت لجنة شئون المسابقات، في خطابها إلى اندية القسم الثاني للكرة النسائية، أنه سيتم إجراء القرعة بحضور مندوب مفوض من كل نادي مشارك لمقر الاتحاد بالجزيرة في تمام الساعة الواحدة ظهرا .

وكانت تضمنت أسماء الأندية المشاركة في المرحلة الثانية كلا من أندية " السكة الحديد – ايديال – حدائق حلوان – طلائع الجيش – الزهور – 6 أكتوبر  - اس اى كا إف سي- القنطرة البيضاء – مركز شباب محلة حسن  - رع للألعاب الرياضية – سموحة  - مركز شباب الزهور – الإسماعيلي"

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