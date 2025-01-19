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الأحد 19 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا ثيودروس يحتفل بعيد القديسين أثناسيوس وكيرلس بدير القديس سابا

ارشيف
ارشيف
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احتفل البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية، اليوم الأحد، بعيد القديسين أثناسيوس وكيرلس، بطريركيّ الإسكندرية، في دير القديس سابا البطريركي التاريخي المقدس.


شارك في الاحتفال المتروبوليت بندلايمون مطران بطلمايس والسكرتير العام للمجمع المقدس، والمتروبوليت جرمانوس مطران طامياثوس ورئيس الدير، بالإضافة إلى الوكيل البطريركي بالإسكندرية الأرشمندريت دامسكينوس الأزرعي.

 

وخلال القداس الإلهي، ألقى البابا ثيودروس كلمة مؤثرة تحدث فيها عن القديسين المكرمين، مشيرًا إلى مرور 1700 عام على انعقاد المجمع المسكوني الأول في نيقية عام 325 م، حيث برز القديس أثناسيوس كمدافع عن الإيمان الأرثوذكسي ولاهوتي بارز.

وأكد البابا على الدور العظيم للقديس أثناسيوس في تأسيس عقيدة الثالوث الأقدس وفي قيادة كرسي الإسكندرية لمدة 46 عامًا.
 

في ختام الاحتفال، أقيمت خدمة الخمس خبزات تكريمًا للقديسين، والتقى البابا مع الطلبة الأفارقة من مدرسة القديس أثناسيوس والحضور الذين جاءوا للتهنئة بهذه المناسبة المباركة.

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