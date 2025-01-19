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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يرتدي الزي الأسود في مواجهة كرواتيا ببطولة العالم لكرة اليد

منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد
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يلتقي منتخب مصر مع كرواتيا، في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد 205، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج حتى 2 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مبارياته الثالثة أمام كرواتيا في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على صالة زغرب أرينا في كرواتيا، ضمن المجموعة الثامنة.

وتقرر أن يرتدي منتخب مصر الزي الأسود في مواجهة منتخب كرواتيا.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كرواتيا البلد المضيف والأرجنتين والبحرين.

قائمة مصر أمام كرواتيا
حراس المرمى
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر
علي زين (دينامو بوخارست الروماني)
أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)
عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب
أحمد خيري (الأهلي)
سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن
يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)
محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن
محمد سند (نيم الفرنسي)
أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة
إبراهيم المصري (الأهلي)
أحمد عادل (الأهلي)
ياسر سيف (الأهلي).

منتخب مصر كرواتيا دور المجموعات بطولة العالم لكرة اليد منتخب مصر لكرة اليد