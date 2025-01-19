بالصور.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة للمتحف المصري الكبير

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة مراحل العمل بمخطط تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والتي ستساهم في خلق رؤية عصرية لأعمال التنسيق العام للمنطقة وإحداث نقلة حضارية تتواكب مع ذلك الحدث الفريد في اطار استعدادات الدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير قريباً.



شملت جولة محافظ الجيزة تفقد مخطط أعمال التطوير بطريق الفيوم للوقوف على أخر المستجدات من أعمال الزراعات والمسطحات الخضراء واللاند سكيب وأعمال المحولات الكهربائية وموقف مسار الكابلات المغذية لأعمال الإضاءة المنفذة التي ستسهم في إضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.



ووجه خلال جولته الشركة المنفذة بوضع برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال المتبقية في أسرع وقت ممكن.



كما أكد النجار على مسئولي شركة الكهرباء بسرعة الانتهاء من أعمال كابلات الكهرباء المتبقية لتعظيم الاستفادة من أعمال الإضاءة المنفذة .



وعاين محافظ الجيزة خلال جولته مشروع الإسطبلات الحضارية الجديدة التي تضم ٢١٦ باكية حضارية للدواب لتصبح بديلا عن الإسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات والتي ستصبح نقطة تمركز وانطلاق لراغبي ركوب الخيل والجمال من الزوار المترددين على منطقة الأهرامات وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق الأثرية.



ووجه المحافظ، مدير مديرية الإسكان بوضع برنامج زمني للانتهاء من الأعمال المتبقية لتشغيل الاسطبل الحضاري لخدمة الزائرين مع تدعيمها بمناطق خدمات ودورات مياه حضارية .

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير طريق التريض بمدخل كفر الجبل وذلك بعد توسعه وتطويره ليصل عرضه ١٥ م وتدعيمه بالبلدورات وأرصفة المشاة وتركيب أعمدة أناره للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة .