مباراة الحسم.. تشكيل المصري المتوقع أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

يواجه الفريق المصري البورسعيدي اليوم الأحد، نظيره فريق بلاك بولز في مباراة صعبة لحسم التأهل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حيث يلتقى الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ، في تمام الساعة السادسة مساءاً ، وتنقل المباراة على شاشة “أون تايم سبورت”.

ويغيب اليوم الأحد عن مباراة المصري البورسعيدي أمام فريق بلاك بولز عدد من اللاعبين ،حيث يغيب كلا من ميدو جابر بسبب إصابته بشرخ في مشط القدم ، ومحمد الشامي بسبب إصابته بعد المباراة الأخيرة للمصري امام فاركو بقطع في الرباط الصليبي .

في الوقت الذي يستعيد فيها الفريق جهود اللاعب كريم العراقي الظهير الأيمن والذي غاب بسبب الإيقاف بسبب حصوله على اكثر من بطاقة صفراء.

تشكيل المصري المتوقع أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ومن المتوقع، أن يدخل علي ماهر المدير الفني لـ المصري البورسعيدي، مواجهة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد هاشم - خالد صبحي - حسن علي.

خط الوسط: محمد مخلوف - سامادو أتدجيكو - أحمد القرموطي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - صلاح محسن - عبدالرحيم دغموم.

يدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من الكاميرون، يأتي على رأسهم حكم الساحة جينوت فرانك بيتو، ومعه مساعد الحكم الأول إلفيس نوبو ، ومساعد الحكم الثاني روديجو مبيلي، فيما يقوم عبدو ميفري بمهام الحكم الرابع.

ويحتل النادي المصري البورسعيدي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة والذي ضمن تأهله في صدارة المجموعة، بينما يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً يتذيل بلاك بولز المجموعة برصيد 4 نقاط.

لتصبح هذه المباراة رهان للمصري نظرا لان الفرق الثالثة تمتلك فرصة التأهل .