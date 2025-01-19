الثلاثاء.. جامعة سوهاج تطلق مبادرة الكشف المبكر عن أورام القولون

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه في إطار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ستنظم الجامعة لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية مبادرة الكشف المبكر عن أورام القولون مجاناً لجميع منتسبي الجامعة وذويهم، وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي للمبادرات الرئاسية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء القادم الموافق ٢١ و ٢٢ يناير الجاري، بمقر المركز التعليمي الملحق بمستشفى الطوارئ بمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، ومركز التدريب الطبي بالمستشفى الجامعي القديم.

وأكد النعماني على أن الجامعة نجحت في عدد من المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي بهدف بناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، مثل مبادرة ١٠٠ مليون صحة، مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مبادرة حياة كريمة، مبادرة تمكين، مبادرة بداية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى توفير حماية متكاملة ترفع العبء عن كاهل المواطنين وتقدم الدعم لجميع فئات المجتمع وخاصة الفئات الأولي بالرعاية.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن الهدف من مبادرة الكشف المبكر عن أورام القولون هو تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، و تقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، رفع العبء المادي والنفسي عن المرضى وذويهم في رحلة العلاج الطويلة في حالة اكتشاف الأورام في مراحل متأخرة، موضحاً أن الفئة المستهدفة من عمر ٤٠ إلى ٦٠ عاماً، و سوف يتم اجراء فحص كامل لمنتسبي الجامعة من تحاليل السكري، الانيميا، وإجراء فحص أولي للقلب، قياس الوزن، ومعدل السمنة، وكشف نظر، وكشف خاص بأمراض الباطنة والجهاز الهضمي.

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