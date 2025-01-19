شباب ورياضة الأقصر تنفذ مشروع اللياقة البدنية للرواد تحت شعار "لياقة المصريين".. صور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، عن انطلاق فاعليات المشروع القومي للياقة البدنية بمركز تدريب الرواد تحت شعار "لياقة المصريين"، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

مشروع لياقة المصريين

تتضمن الفعاليات، تمرينات بدنية خفيفة وأنشطة رياضية وترفيهية كالمشى وبعض التمرينات الترويحية، والتى تتناسب مع كبار السن، وكيفية مواجهة المشكلات الصحية والنفسية بقليل من الجهد وزيادة شعور كبار السن بتقدير الذات لهم من قبل المجتمع ممثلاً في وزارة الشباب والرياضة، وعلى هامش المشى وتمرينات اللياقة البدنية يتم تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية ( كرة القدم ، الطائرة ،...) والألعاب الترفيهية المناسبة لهم .

وأوضح صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن المشروع القومى للياقة البدنية للرواد يأتي ضمن أولويات القيادة السياسية التى تولي إهتماما خاص بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات الشعب المصري، حيث يهدف المشروع القومي للياقة البدنية للرواد إلى تحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن، بإستهداف فئة كبار السن لممارسة الأنشطة الرياضية في مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأضاف الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة، أن المشروع يأتى فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الرياضة للرواد بالأقصر، وتوفير أماكن للتدريب ورعايتهم رياضيا وجعل الرياضة أسلوب حياة، مضيفة أنه يقوم بالتدريب نخبة من المدربين المتخصصين للمرحلة العمرية من ٤٠ سنة فما فوق، وأن هذا المشروع يساعد على تحسين الصحة العامة، ويعزز من الروح الرياضية والتواصل الاجتماعي بين افراد المجتمع.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة.

"الشباب والرياضة" تواصل تنفيذ المبادرة القومية للياقة البدنية تحت شعار " لياقة المصريين" فى جميع المحافظات

وكانت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية)، قد واصلت تنفيذ فعاليات المبادرة القومية للياقة البدنية بجميع المحافظات ، وذلك تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق رؤية ٢٠٣٠

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على إهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكبار السن ، لتحسين جودة حياتهم فى مصر ، والتصدى للتحديات التى يواجهونها، وتقديم أوجه الرعاية لهم من خلال المبادرة بشكل يعزز حقوق الإنسان، وتوسيع برامج الحماية الإجتماعية الممنوحة للمسنين، كما أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائماً إلى البحث عن أفضل السبل من أجل إنسان لائق صحياً ونفسياً لمواجهة الحياة ومتطلباتها ومسؤلياتها.

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مبادرة لياقة المصريين (4)

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