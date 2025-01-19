الكرة النسائية l سيراميكا يواصل تصدره لترتيب القسم الثالث في الدوري

واصل الفريق الأول الكرة النسائية بنادي سيراميكا كليوباترا تصدره لقمة ترتيب القسم الثالث في الدوري المصري الممتاز، لكرة القدم النسائية.

حيث استطاع فريق سيراميكا الفوز على نظيره سيتى كلوب بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة .

أحرزت الأهداف كلا من "مريم عادل – حبيبة ناصر – هاجر أحمد".

ويسعى الفريق حاليا لاستكمال تدريباته للحفاظ على المستوى الذي وصلت له اللاعبات.

الجهاز الفني والإداري لفريق سيراميكا كليوباترا

ويأتي تشكيل الجهاز الفني والإداري لفريق الكرة النسائية كالآتي: كابتن احمد حنفى رئيس القطاع ،كابتن احمد طلعت مدير فنى الفريق الأول ومشرف على القطاع، كابتن مريم عادل محمد عصمت مدرب عام الفريق الأول، كابتن ايمن حمدى عبد الحليم غازى مدرب حراس الفريق الأول، دكتور نورهان احمد مصطفى أخصائي علاج طبيعي واصابات ملاعب، دكتور رانيا محمد ابراهيم عبد المقصود السيمرى استشارى تغذية ، كابتن محمد تاج مسؤول مهمات ، كابتن محمد جلال محمد احمد ابو الليل مدير إدارى القطاع، وكابتن أيمن نوير مخطط الأحمال.