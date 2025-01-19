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الأحد 19 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس لبنان دير مار مارون عنايا

ارشيف
ارشيف
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زار رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون برفقة زوجته نعمت عون صباح اليوم ، دير مار مارون عنايا ، وضريح القديس شربل ، حيث كان في استقبالهما رئيس الدير الاباتي طنوس نعمه وعدد من الرهبان . واضاء الرئيس عون شمعة امام ضريح القديس شربل وصلّى على نية لبنان واللبنانيين مع بداية ولايته الرئاسية .

 

وفوجئ المؤمنون في الدير بوصول الرئيس عون وقرينته فقدموا له التهاني متمنين له التوفيق في مسؤولياته الرئاسية ، والتقطوا معه الصور التذكارية.

وفي نهاية الزيارة تناول الرئيس عون واللبنانية الاولى "الترويقة" مع الاباتي نعمه والرهبان ، وغادرا بعدها الدير عائدين إلى قصر بعبدا.

 

الرئيس عون الصور التذكارية القديس شربل