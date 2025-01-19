رئيس جامعة قناة السويس يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة في أسبوعها الأخير

أجرى الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ـ اليوم الأحد الموافق 19 يناير ـ جولة تفقدية للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية بكلية التجارة في أسبوعها الأخير.

وأكد مندور خلال الجولة على أهمية تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ووفق الضوابط الأكاديمية المعتمدة.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن الجامعة حريصة على توفير بيئة مناسبة للطلاب خلال امتحاناتهم، مشيدًا بالتزام الكلية بالإجراءات التنظيمية لضمان الشفافية والعدالة. كما أشار إلى أهمية الدراسات العليا في تعزيز البحث العلمي وتأهيل كوادر متميزة لخدمة المجتمع وسوق العمل.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الذي أكد أن الامتحانات تسير وفق الخطط الموضوعة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية. وأضاف أن هذا الأسبوع يشهد انتهاء امتحانات برامج تمهيدي الماجستير، تأهيلي الدكتوراه، والدبلومات، حيث يتم متابعة كافة التفاصيل لضمان راحة الطلاب داخل اللجان.

وكان في استقبال رئيس الجامعة ونائبه الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ريمان عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد ربيع أمين الكلية والدكتور محمد أبو العلا، منسق البرامج الجديدة، والدكتورة نجلاء حسن، رئيس قسم إدارة الأعمال، والدكتور أشرف حلمي، الأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة، والدكتور محمد الباز، المدرس بقسم إدارة الأعمال، والدكتور هناء الجرحي المدرس بقسم المحاسبة.

وشارك في الامتحانات اليوم 260 طالبًا وطالبة موزعين على فترتين صباحية ومسائية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء.