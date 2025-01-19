وزير السياحة أمام الشيوخ: لدينا نقص في عمليات التسويق

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن السياحة قائمة على القطاع الخاص بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هناك نقص في عمليات التسويق، ودور الحكومة في إزالة العوائق وتسهيل تمهيد البنية التحتية.

ولفت وزير السياحة والآثار، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، إلى أن مصر بها تنوع سياحي لا تضاهيه أي دولة في العالم، الأمر الذي يحتم عمل منتجات سياحية قابلة للتسويق.

وقال: "الحكومة تقوم بدورها في الرقابة وكذلك المشاركة في المعارض الدولية، بينما لا تتدخل في بعض الأمور حرصا على تحقيق المنافسة في القطاع السياحي".

وأكد أن خل مشكلة سوء تعامل البعض مع السائحين، من خلال تفعيل الرقابة الصارمة، موضحا أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والأمن الخاص في المواقع السياحية.

وحول ما ذكره بعض النواب بشأن التجاوزات في التعامل مع الآثار، أشار إلى أن تماثيل قصر النيل على سبيل المثال ليست "آثار"، مؤكدا أن ما حدث ليس إلا عمليات غسيل للتنظيف من خلال محلول متعادل وبعدها مادة عازلة.

ولفت وزير السياحة، إلى أن البعض استغل ما حدث بصورة غير دقيقة، واتهم وزارة السياحة بالتقصير في ترميم الآثار، قائلا: "منذ 6 أشهر في الوزارة، لم أرى تسويق سيء عن السياحة المصرية إلا من مصر نفسها".

وأشار وزير السياحة أمام مجلس الشيوخ، أن الصورة الذهنية عن مصر في الخارج جيدة للغاية، مؤكدا أن هناك تداخلات كبيرة في صناعة السياحة بين الوزارات المختلفة، مشيرا إلى أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية يتم التعاون من أجل إزالة كافة العقبات.

ولفت إلى أن الصورة ليست سيئة كما يصورها البعض، مؤكدا استقبال 15،7 مليون سائح العام الماضي.

وأوضح أن نسبة الإنفاق جيدة، خصوصا وأننا ننظر للسياحة لحجم الإنفاق وليس عدد السائحين.

وأكد وزير السياحة، على ما ذكره بعض النواب من مشكلات استقبال السائحين، لاسيما في المطارات وتكرار جملة "كل سنة وأنت طيب" من بعض العاملين ببعض الأماكن.