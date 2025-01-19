باستور يُعلن قائمة مصر لمواجهة كرواتيا في ختام الدور الأول ببطولة العالم لكرة اليد

أعلن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، قائمة المنتخب لمواجهة كرواتيا في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، في ختام دور المجموعات ببطولة العالم 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويلعب منتخب مصر في بطولة العالم 2025 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كرواتيا البلد المضيف والأرجنتين والبحرين.

وكانت مصر قد فازت في الجولة الأولى على الأرجنتين وفي الثانية على البحرين، ويبحث المنتخب الوطني عن الفوز الثالث مساء اليوم لحسم قمة المجموعة الثامنة.

وخرج من قائمة مصر أمام كرواتيا الثنائي بلال مسعود ومحمد طارق، وعاد عبد الرحمن فيصل.

وجاءت قائمة المباراة كالتالي:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)



جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)



ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)



صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)



ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)



جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)



الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي).