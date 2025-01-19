جامعة الفيوم تحقق تقدما في تصنيف عالمي خاص بالبحث العلمي

صرح الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث أن جامعة الفيوم استطاعت أن تحقق تقدمًا ملحوظًا في عدد الاستشهادات الحاصلة عليها الأبحاث المنـــشورة باسـم الجامعة، وذلك وفقًا لتصنيف ويبوميتـركس العالمى للاستشـهـادات المرجعيـة للجامعـــات الأكثــر جـودة Top Universities by Citations in Top Google Scholar Profiles، (إصدار يناير ٢٠٢٥)، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم،

ووفقا للبيانات الصادرة عن التصنيف، فقد حصلت جامعة الفيوم على المركز 1800 دوليا بين 6280 جامعة على مستوى العالم، والمركز 21 بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، كما ارتفع عدد الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة باسم جامعة الفيوم إلى ١٠٩٢٩٤ بفارق ١١٢٣٩ استشهادًا عن الإصدار السابق (٩٨٠٥٥ استشهادا).

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف ويبوميتركس هو تصنيف عالمي للجامعات متخصص في تقييم الإنتاج الإلكترونى للمؤسسات العلمية وهو يتبع أحد أهم المراكز البحثية بإسبانيا

The Spanish National Research Council

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

ويعتمد هذا التصنيف فى تقييمه على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية من حيث عدد الاستشهادات المرجعية بالأبحاث العلمية المنشورة دوليا وفقا لجوجل سكولار Google Scholar.

ويمكن الاطلاع على بيانات التصنيف من خلال الموقع الإلكترونى لهذا التصنيف التالى:

https://www.webometrics.info/en