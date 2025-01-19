الدورى الإسبانى.. إيجليسياس يقود سيلتافيجو لمواجهة أتلتيك بيلباو

أعلن كلاوديو خيرالديز المدير الفنى لفريق سيلتا فيجو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أتلتيك بيلباو، وذلك بعد قليل على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق سيلتا فيجو كالتالى:

حراسة المرمى: فيسنتي جوايتا باناديرو.

خط الدفاع: خافي رودريغيز، يويل لاجو، كارلوس دومينجيز.

خط الوسط: سيرجيو كاريرا، فران بيلتران، هوغو سوتيلو، فرانكو سيرفي، بابلو دوران، فيليوت سفيدبيرغ.

خط الهجوم: بورخا ايجليسياس.

ويحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 13 برصيد 24 نقطة.