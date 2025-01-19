الكرة النسائيةl نقل اللاعبة شذى إسلام للمستشفى بعد تعرضها لحالة إغماء

نقلت اللاعبة شذى اسلام، لاعبة منتخب الناشئات تحت 17 السابقة ولاعبة فريق الكرة النسائية مواليد 2006 بنادي المقاولون العرب، إلى المستشفى عقب حدوث حالة إغماء لها، وعليها تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للاطمئنان على حالتها، والتأكد من عدم وجود أي إصابات بها.

وأكدت الفحوصات الطبية، أنها لا تعاني من أى شيء بخلاف أنها تحتاج إلى فترة نقاءها لاستقرار حالتها.

وكانت قد أنضمت اللاعبة للمنتخب، بعد تلقى نادي المقاولون العرب خطابا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء لاعبة المقاولون العرب شذى إسلام للانضمام لمعسكر منتخب مصر للآنسات تحت 17 سنة، استعداداً لمشاركة المنتخب المصري في بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية، والتي تم إقامتها في دولة تونس في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر من العام الماضي 2024.