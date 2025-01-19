الدورى الإسباني.. بيرينجور يقود أتلتيك بيلباو لمواجهة سيلتا فيجو

أعلن ايرنيستو فالفيردي المدير الفنى لفريق أتلتيك بيلباو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيلتا فيجو، وذلك بعد قليل على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أتلتيك بيلباو كالتالى:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: اندوني جوروزابيل، دانييل فيفيان، يراز ألفاريز، بويرو أداما.

خط الوسط: اينييجو رويز دي جالاريتا، بينيات برادوس، إينياكي ويليامز، اوناي جوميز، نيكو ويليامز.

خط الهجوم: أليكس بيرينجور.

ويحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 13 برصيد 24 نقطة.